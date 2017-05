Os índices de confiança na atual coligação governamental DP/LSAP/os Verdes aumentaram. De acordo com a sondagem Politmonitor publicada hoje, a percentagem de residentes que acreditam que o Governo controla a situação aumentou em relação à última sondagem de janeiro. O Governo passou a ser também a instância política que recebe maior grau de confiança da população.

A sondagem Politmonitor, realizada pelo instituto TNS-Ilres para o jornal Luxemburger Wort e para a RTL, revela que 63% da população acredita que o Governo controla a situação do país, quando em janeiro eram 60%.

Em 2014, apenas 35% dos residentes acreditava que o Governo controlava a situação do país e desde então os números têm crescido a cada semestre.

Questionados sobre o grau de confiança que depositam em diferentes instâncias políticas, o Governo é a classe que recebe mais confiança (49%) do que desconfiança (47), quando na última sondagem tinham mais desconfiança do que confiança.

A oposição aparece em segundo lugar (48/45), tal como em janeiro, enquanto os sindicatos, que em janeiro eram a instância política com maior índice de confiança, ocupam agora o terceiro lugar (47/43).

Sobre os partidos, os cristãos-sociais do CSV continuam a ser a força política que inspira maior confiança aos luxemburgueses. Nesta sondagem obtiveram 36%, um ponto percentual a mais do que em janeiro (35%). Os socialistas do LSAP alcançam agora os liberais do DP no segundo lugar, ambos com 12%. O DP tinha antes 13% e o LSAP 10%. Os Verdes mantêm os 9%, o ADR desce de 5% para 3%, o déi Lénk desce também de 4% para 3% e o Partido Pirata fica igual (1%).

Questionados sobre a atual situação económica do Luxemburgo, a maioria dos inquiridos (88%) mostrou-se satisfeito. A atual situação situação pessoal e familiar é também avaliada de forma positiva (86%).



A sondagem Politmonitor foi realizada entre 8 a 15 de janeiro de 2017. O instituto de sondagens utilizou uma amostra constituída por 1.020 pessoas com mais de 18 anos em todo o país. Os inquiridos responderam à sondagem por telefone (49,5%) e por internet (50,5%) via MyPanel do instituto TNS Ilres. A margem de erro é de 1.3* a 3.1** pontos (a 5%*, a 50%**).



Henrique de Burgo





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.