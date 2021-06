Paulette Lenert continua a ser a personalidade política mais apreciada no Luxemburgo

Como tem sido habitual desde o início da pandemia, a ministra da Saúde, Paulette Lenert (LSAP), é a personalidade política mais popular do Luxemburgo, com 89% dos residentes a considerá-la “competente e simpática”, embora tenha recuado um ponto percentual em comparação com a sondagem de novembro último. Esta é uma das conclusões da sondagem Politmonitor realizada pelo TNS/Ilres a pedido do Luxemburger Wort e da RTL.

Susy MARTINS Como tem sido habitual desde o início da pandemia, a ministra da Saúde, Paulette Lenert (LSAP), é a personalidade política mais popular do Luxemburgo, com 89% dos residentes a considerá-la “competente e simpática”, embora tenha recuado um ponto percentual em comparação com a sondagem de novembro último. Esta é uma das conclusões da sondagem Politmonitor realizada pelo TNS/Ilres a pedido do Luxemburger Wort e da RTL.

Em segundo lugar das preferências dos inquiridos está outro ministro socialista, o dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, com 81% dos votos favoráveis.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, que durante muitos meses ocupou o primeiro lugar dos políticos mais apreciados do Luxemburgo, caiu para a terceira posição, com 79% das opiniões favoráveis, uma diminuição de três pontos percentuais.

Mas a grande surpresa desta sondagem é o deputado Sven Clement, do Partido Pirata, que entrou no ‘top 10’ dos políticos mais populares, com uma percentagem de 56%, mais onze que na sondagem precedente. Sven Clement ocupa a sétima posição.

Do lado dos vencidos. A ministra da Família, Corinne Cahen, ocupa a vigésima sétima posição com 35% dos votos, perdendo 11 pontos percentuais. Na oposição, o deputado e presidente do Partido Cristão Social (CSV), Claude Wiseler, continua a ser o político mais popular, ocupando a sexta posição, com 57% das opiniões favoráveis.



