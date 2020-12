Gestão da crise sanitária, pela ministra Paulette Lenert, tem conquistado intenções de voto para os socialistas.

Sondagem. LSAP recupera eleitores

Se as eleições fossem esta semana, o Partido Operário Socialista Luxemburguês LSAP obteria 19,8% dos votos e dois novos lugares na Câmara de Deputados, segundo a mais recente sondagem da TNS/Ilres realizada para o Luxemburger Wort e para a RTL.

Os socialistas, que foram penalizados nas últimas eleições legislativas, parecem estar a agora a recuperar eleitores, em parte devido à gestão que a ministra da Saúde Paulette Lenert (LSAP) tem feito da pandemia.

No contexto de crise sanitária, a perceção que os eleitores têm da ministra da Saúde e das suas ações reflete-se na subida das intenções de voto no seu partido, que obteve 19,8% no inquérito, realizado em novembro.

Os 1.879 eleitores inquiridos entre 10 e 24 de novembro, atribuem tanto peso político ao LSAP como ao DP (19,9%), a principal força política da coligação DP-LSAP-Déi Gréng no poder.

Na realidade, o LSAP é o grande vencedor dos últimos seis meses, tendo ganho 3,4% nas intenções de voto em comparação com a sondagem de junho. Uma progressão de que os outros partidos da coligação governamental não beneficiaram, com o DP a perder 0,7% das intenções votos teóricos e o Déi Gréng a ficar com -1,9%.

Verdes em declínio desde o início da pandemia

A sondagem do Luxemburger Wort e RTL evidencia o declínio contínuo dos Verdes desde o início da pandemia. O partido não está a beneficiar da gestão da crise, considerada positiva pelos eleitores e levada a cabo por todo o governo. Talvez, assinala o Wort, porque têm cabido ao primeiro-ministro Xavier Bettel e a Paulette Lenert, dos outros partidos da coligação, DP e LSAP, respetivamente, os principais anúncios políticos relacionados com a crise sanitária. O Déi Gréng acaba por passar despercebido neste contexto, que tem dominado a vida dos cidadãos, desde março.

O mesmo fenómeno de erosão constante verifica-se no CSV que continua a ser a principal força política do país com 25,7% das intenções de voto, mas com uma diminuição de 1,8% em relação ao passado mês de junho e especialmente longe dos 28,9% dos votos obtidos na noite eleitoral de 13 de Outubro de 2018.













