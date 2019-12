Se as eleições fossem hoje, o governo de coligação perdia a maioria absoluta na Câmara dos Deputados e os nacionalistas do ADR sairiam reforçados.

Sondagem. Governo e oposição empatados nas intenções de voto

Sem maioria absoluta, a coligação de governo DP-LSAP-Déi Gréng elegeria tantos deputados como a oposição.

Os resultados do Sonndesfro mostram que a fórmula Bettel-Schneider-Bausch alcançaria 30 deputados, contra os 30 dos partidos da oposição. Publicada esta terça-feira, a sondagem do Wort e da RTL dá mais um deputado ao Greng e menos um ao DP e ao LSAP, numa confirmação da ascenção dos ecologistas na política nacional.

Vencedores do barómetro, os nacionalistas do ADR passariam de quatro para seis deputados no parlamento. Com 10,4% das intenções de voto, o partido eurocéptico com posições anti-imigração, já não dependeria dos Piratas para formar um grupo parlamentar.

O CSV continuaria a ser o partido mais votado pelos luxemburgueses com 30,1% dos votos. Ficaria, ainda assim, atrás da coligação de governo já que, juntos, o DP (16%), o Gréng (15,9%) e o LSAP (15%) alcançariam 46,9% das intenções de voto.

13 meses depois das legislativas, tanto os Piratas como o Déi Lénk mantêm praticamente a mesma votação. Os primeiros contam com 5,4% das intenções de voto e os segundos com 5,5%. Uma oscilação pouco significativa. Na prática os Piratas de Sven Clement perdem 1,2% dos eleitores, enquanto a chamada esquerda alternativa ganharia 0,5%.

Com 0,2% e 0,1% respetivamente, o Déi Konservativ e o Demokratie continuam praticamente sem representação no cenário político do Grão-ducado.

Recolhidos há poucas semanas, entre 14 e 23 de novembro, os dados do estudo de opinião correspondem a 1.859 entrevistas anónimas. A margem de erro situa-se entre 1 e 2,3%.