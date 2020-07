Se houvesse eleições legislativas no Luxemburgo este fim de semana, a atual coligação governamental voltaria a cantar vitória. É o que revela uma sondagem Politmonitor realizada em junho pelo TNS Ilres, a pedido do Luxemburger Wort e da RTL.

Sondagem. Eleitores voltariam a eleger o Governo de Xavier Bettel

Segundo as conclusões do inquérito, divulgadas esta manhã pela rádio luxemburguesa, o Partido Democrático (DP), do primeiro-ministro, Xavier Bettel, angariaria 20,6% dos votos.



Percentagem que lhe valeria 15 assentos parlamentares, permitindo-lhe continuar a liderar a coligação. Ainda sobre a coligação, aparecem depois os socialistas do LSAP, que conquistariam 10 assentos (16,4% dos votos) e depois os ecologistas do Déi Gréng, com oito (13,5% dos votos).

Feitas as contas, os três partidos da atual coligação somariam 33 assentos, mais dois do que atualmente. Quanto à bancada da oposição, a sondagem mostra que o Partido Cristão Social (CSV) continuaria a ser o partido mais votado, conquistando 19 lugares no Parlamento (27,5% dos votos), mas menos dois do que em 2018.

Já o ADR manteria os atuais quatro deputados, ao passo que o déi Lénk conquistaria um terceiro e o Partido Pirata perderia um.

Citado pela RTL, o diretor do TNS Ilres, Luc Biever, sublinha no entanto que a sondagem “não diz nada sobre o resultado das próximas eleições, em 2023”. Trata-se aqui de uma previsão caso as legislativas tivessem lugar este fim de semana.

A sondagem inquiriu 1.811 luxemburgueses, maiores de idade e oriundos dos quatro círculos eleitorais do país. O inquérito foi realizado entre os dias 8 e 24 de junho, por telefone e através da Internet.

