O confinamento por causa da crise pandémica está a afetar a saúde mental de cerca de 10% da população do Luxemburgo. Essa é uma das conclusões de uma sondagem do instituto Quest, realizada entre os dias 14 e 17 de abril, sobre as atitudes dos residentes durante o confinamento.

Sondagem. Confinamento está a afetar a saúde mental de 10% da população

A sondagem, que o instituto descreve como "espontânea" e que inquiriu 800 pessoas, conclui que "mais de um cidadão em cada dez parece encontrar-se num estado mental crítico" devido ao contexto atual.

Cerca de 9% dos sondados dizem-se muito preocupados com a situação e 3% declaram mesmo "estar no limite". Segundo os gráficos da Quest, a crise parece estar a afetar mais as mulheres do que os homens. Se olharmos para os diferentes grupos etários, o dos 18 aos 34 anos é aquele que se mostra mais preocupado.Por outro lado, 42% das pessoas entrevistadas sentem-se "em forma" e as restantes 46%, embora se sintam tensas, dizem estar a conseguir gerir a situação.

O questionário da Quest revela também que cerca de um terço dos inquiridos considera que a situação vai mexer com os seus comportamentos pós-crise. Cerca de 35% dos inquiridos tencionam mudar os seus hábitos de consumo, 30% esperam mudanças no que toca às suas relações sociais e 24% antecipam uma mudança de atitude em relação ao trabalho.

Para já, o que parece não ter mudado é o grau de confiança dos residentes nas instituições luxemburguesas. A esmagadora maioria diz confiar no sistema de saúde (93%), no Governo (88%) e na polícia (86%). O inquérito mostra também que 61% dos participantes estão "impressionados" com a rapidez com que o dispositivo médico foi posto em prática.

A sondagem Quest inquiriu 800 residentes – 400 mulheres e 400 homens – com mais de 18 anos. Foram sondados 417 luxemburgueses e 383 estrangeiros.



