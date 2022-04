Apesar dos comentários divergentes na comunicação social e nas redes sociais sobre o papel da União Europeia (UE) no conflito ucraniano, a maioria dos cidadãos continua a ter uma visão positiva da Europa.

UE

Sondagem. 73% dos residentes no Grão-Ducado têm visão positiva sobre a Europa

Henrique DE BURGO Apesar dos comentários divergentes na comunicação social e nas redes sociais sobre o papel da União Europeia (UE) no conflito ucraniano, a maioria dos cidadãos continua a ter uma visão positiva da Europa.

Em termos absolutos, 73% dos residentes no Luxemburgo têm uma perceção positiva. Esta é uma das conclusões da sondagem Quest, sobre a "perceção do estado atual e futuro da Europa". Uma grande parte dos inquiridos, 68%, considera que a missão mais importante da UE é assegurar a paz entre os Estados-Membros. Segue-se o direito de viajar livremente (57%) e a partilha de valores democráticos (57%).

Quanto ao apoio dado pela UE à Ucrânia, 33% dos sondados mostram-se insatisfeitos. A possível adesão da Ucrânia à UE recebe uma aprovação de 52% da população luxemburguesa, 33% dizem-se contra, 12% hesitam e 4% não têm opinião.

Quando se trata de prioridades para a UE nos próximos anos, 29% defendem as questões ambientais e energéticas. Seguem-se 15% a favor do abandono do princípio da decisão unânime para permitir que a UE continue a poder agir e decidir. Há ainda 13% dos sondados que referem que a UE deve defender os seus valores democráticos e humanistas a nível global.

Por último, dois terços dos inquiridos são a favor da Europa como território de acolhimento e 65% consideram que a UE deve melhorar o acolhimento das pessoas que fogem da opressão, perseguição e violência.

Esta sondagem foi realizada entre 3 a 14 de abril de 2022 e contou com a participação de 500 mulheres e 500 homens com mais de 18 anos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.