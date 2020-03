“Somos Iguais”: a campanha que quer acabar com os estereótipos de género

Grão-Ducado precisaria de 308 anos para atingir a igualdade absoluta entre os géneros

Grão-Ducado precisaria de 308 anos para atingir a igualdade absoluta entre os géneros

Já chega de preconceitos. Quem é que nunca ouviu expressões como "os rapazes são melhores a matemática, as raparigas são melhores em línguas”, ou “as mães são feitas para serem mães que ficam em casa, os pais estão destinados trabalhar”? Estes são apenas alguns exemplos de estereótipos aos quais crianças do Luxemburgo ainda são expostas diariamente, mas esta nova campanha pretende mudar esta realidade.

O objetivo é pôr fim aos estereótipos nas suas raízes. "De pequenino se torce o pepino" e por isso o Ministério para a Igualdade, liderado por Taina Bofferding, está a lançar a campanha “Somos iguais”.

O público alvo são os mais novos e a ideia que pretendem transmitir “é que não é o sexo da criança que deve ser a prioridade, mas sim os seus próprios gostos e interesses. A mensagem é que as crianças devem poder alcançar o seu potencial", diz Taina Bofferding. Para a ministra , o objetivo é promover a abertura permitindo que os jovens tomem as suas decisões e façam as suas escolhas diárias e profissionais "sem serem limitados pelo género".

Pequenos vídeos publicados no YouTube e nas redes sociais, cada um com um estereótipo em foco e com a demonstração de como os protagonistas os superam, são apenas uma parte da campanha. Há ainda uma carrinha didática que circulará entre os mais jovens, a distribuição de brochuras bilíngues, e o lançamento de um website dedicado ao tema.

Além de trabalhar com as escolas, o Ministério também está a colaborar com a Universidade do Luxemburgo, que atualmente realiza estudos sobre os papéis e estereótipos de género entre crianças e jovens. Preconceitos esses que, segundo a ministra, têm um impacto na vida futura das crianças, manifestando-se de diversas formas, mas também nas profissões que escolhem mais tarde.



No Luxemburgo um bom exemplo desta disparidade reflete-se no sector do digital, em que apenas 14,5% dos profissionais das novas tecnologias são mulheres, segundo dados do Statec. Números que são reforçados pelo estudo de Pisa de 2018, segundo o qual as novas tecnologias não estão entre os 10 primeiros empregos desejados por raparigas.

O facto de determinadas profissões serem categorizadas como "masculinas" e "femininas" espelham um estereótipo que está firmemente ancorado nas gerações actuais. Como parte das celebrações do Dia Internacional da Mulher, o Ministério organizará na próxima quinta-feira intercâmbios em conjunto com a organização não governamental Wide (Women in digital empowerment) que aproximará estudantes do ensino médio de Belval e profissionais da área digital.

O Luxemburgo é o 10º. país da União Europeia com melhores índices de igualdade de género. Porém, falha na distribuição igualitária dos géneros nas lideranças políticas e económicas. A representação feminina nos cargos de decisão e de poder fica abaixo de metade do total – 44,8 pontos, numa escala de zero a 100.



Baseando-se num estudo divulgado pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género, a ministra socialista confessa que "o Grão-Ducado precisaria de 308 anos para atingir 100/100", ou seja, a igualdade absoluta entre os géneros.



