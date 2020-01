No ano passado, o parque de diversões alemão recebeu 5,7 milhões de curiosos. O novo parque aquático deu uma ajuda aos números.

Soma e segue. Europa-Park atinge novo recorde de visitantes

Depois da DisneyLand Paris, o Europa-Park continua a ser o segundo parque temático preferido dos europeus. Há cada vez mais pessoas a incluir a cidade alemã Rust na rota.

Em 2019, o parque que atrai milhares de luxemburgueses e residentes da Grande Região bateu todos os recordes. 5,7 milhões de visitantes entraram pela porta principal, fora os convidados.

Já há dois anos, em 2018, o Europa-Park tinha superado as próprias metas com 5,6 milhões de visitas. A abertura do sexto hotel do parque, em maio, e as montanhas russas desenhadas na Rússia ajudam a explicar os números. Aberto desde novembro de 2018, o parque aquático também ajuda a explicar o sucesso.