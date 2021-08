A comunidade afegã do Luxemburgo (ASBL) apela à participação num comício em frente à Philharmonie, em Kirchberg, este sábado às 17h.

Solidariedade

Manifestação esta tarde de afegãos em Kirchberg

Redação A comunidade afegã do Luxemburgo (ASBL) apela à participação num comício em frente à Philharmonie, em Kirchberg, este sábado às 17h.

A comunidade afegã no Luxemburgo (ASBL), a associação da comunidade afegã no Luxemburgo, está a organizar uma manifestação este sábado às 17h em frente à Philharmonie, em reacção à situação no Afeganistão.

Segundo o presidente da ASBL, Farid Azizi, o objectivo da manifestação será pedir ao Luxemburgo que conceda vistos humanitários às pessoas em perigo e exigir que os países membros das Nações Unidas não reconheçam o Estado Talibã.

Recorde-se que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, assegurou na quarta-feira que os afegãos presentes no Luxemburgo poderão permanecer e encontrar um emprego mesmo que o seu pedido de asilo tenha sido recusado, o Serviço de Assistência Comunitária Afegão no Luxemburgo (ASBL) sublinha a necessidade de atribuição de documentos que permitam aos refugiados trabalhar.

Várias associações, incluindo Passerell para a defesa dos direitos dos requerentes de asilo e refugiados, são esperadas para participar na manifestação.

Oficialmente, cerca de 775 afegãos vivem no Luxemburgo, mas na realidade existem mais de 1.500, incluindo aqueles a quem não foi concedida protecção internacional. De acordo com a ASBL, mais de 150 pessoas deverão assistir a esta manifestação.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.