Solidariedade internacional

Luxemburgo. Uma centena de pedidos de asilo em julho

As autoridades luxemburguesas registaram 101 pedidos de proteção internacional em julho. São menos nove pedidos que no mês anterior. Junho, é até à data, o mês com mais pedidos de asilo, 110, de todo o ano. Se olharmos para o ano anterior, nota-se um ligeiro aumento, mais sete casos, no mês homologo.

Destes 101, a maioria é Síria, com 41 pedidos, seguida pela Eritreia, 23, do Afeganistão, cinco, e do Sudão, também com cinco. Durante julho, 22 pessoas receberam o estatuto de refugiado no país.

Jean Asselborn. "É nossa obrigação moral ajudar os refugiados" O ministro dos Negócios Estrangeiros mantém a mesma posição que defendeu ainda antes da tomada de poder pelos talibãs: a prioridade deve ser garantir a segurança dos refugiados afegãos.

Com a atual situação no Afeganistão é possível que o Luxemburgo, tal como outros países da Europa, venham a receber refugiados desse país no rescaldo da tomada de poder pelos talibãs.

Na noite passada, cinco famílias, 30 pessoas, partiram de Cabul e chegaram a Espanha, de onde serão encaminhadas para asilo em outros estados-membros da UE.





