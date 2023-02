Soldados luxemburgueses vão para a Roménia em março

Vinte e cinco soldados vão representar o Grão-Ducado no país vizinho da Ucrânia. Será o maior contingente do Grão-Ducado e do exército luxemburguês no estrangeiro.

(TJ) - Os 25 soldados luxemburgueses mobilizados para a Roménia vão ser transferidos já em março. A informação foi confirmada pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel (DP), esta segunda-feira, numa conferência de imprensa conjunta com o presidente romeno, Klaus Johannis. Este será o maior contingente do Grão-Ducado e do exército luxemburguês no estrangeiro.

O presidente da Roménia, país membro da NATO desde 2004 e da UE desde 2007, esteve no Luxemburgo para uma visita de trabalho. Durante a reunião, Xavier Bettel e o Klaus Johannis discutiram questões bilaterais e europeias, tendo o primeiro-ministro luxemburguês salientado a necessidade de solidariedade face à guerra na Ucrânia.



Bettel apontou que a diferença entre o Luxemburgo e a Roménia reside não só no desenvolvimento histórico dos dois países, mas também na diferente proximidade com a Ucrânia, devastada pela guerra, e garantiu que o Luxemburgo não esquecerá esta solidariedade.

A Roménia faz fronteira com a Ucrânia a norte, tem a guerra às suas portas, embora a luta contra os russos esteja concentrada no norte e leste ucranianos. Outro dos países vizinhos é a República da Moldávia.

A Roménia tem uma área de 238.000 quilómetros quadrados e uma população de 19,3 milhões de habitantes.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Ana Tomás.)

