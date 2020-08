O exército do Grão-Ducado está em duas missões no Mali, onde um golpe de estado derrubou o presidente.

Soldados luxemburgueses vão continuar no Mali

O Ministério da Defesa confirmou, na sequência das convulsões políticas que obrigaram o presidente do Mali a demitir-se, que o destacamento de soldados luxemburgueses no país vai manter-se no país.

O porta-voz do ministro François Bausch assegurou ao Luxemburger Times que "por enquanto, não há razão para alterar a participação do Luxemburgo nas duas missões planeadas". Estas tratam-se de auxiliar as comunicações entre as diferentes regiões do país do Sahel através do seu satélite GovSat e a supervisão do treino das tropas do exército do Mali.

Apesar do golpe de estado, o governo pretende honrar a decisão tomada em janeiro pela Câmara de enviar 25 soldados ao país, porque a situação de segurança não mudou.

Atualmente, apenas dois soldados luxemburgueses estão entre as tropas estrangeiras presentes no Mali. Os outros que deveriam ser destacados foram atrasados ​​por restrições de viagem ligadas à epidemia de covid-19, lembrou recentemente o Chefe do Estado-Maior , General Duschene. Até ao momento, nenhuma data de implantação foi confirmada.

Golpe

Um coronel do exército do Mali, Assimi Goita, apresentou-se na quarta-feira como o novo homem forte em Bamako, um dia após o golpe de estado que derrubou o presidente Ibrahim Boubacar Keita. Bamako surgiu, na noite de terça para quarta-feira, na televisão nacional ao lado de outros soldados, sem falar. Considerou que o seu país se encontra "em situação de crise sócio-política e de segurança" e "já não tem o direito de errar".

A oposição maliana deu as boas-vindas ao golpe militar de quarta-feira, acreditando que havia "completado" a luta para obter a saída do presidente Ibrahim Boubacar Keita e disse que estava pronta para trabalhar com a junta uma transição política.

Goita não conta com a comunidade internacional, que condenou unanimemente o golpe, exigindo o regresso à ordem constitucional e a libertação do presidente Keita, detido terça-feira pelos militares. Os países membros do Conselho de Segurança da ONU pediram a libertação imediata do presidente deposto e enfatizaram a necessidade urgente de restaurar o estado de direito e avançar para o retorno à ordem constitucional.



La France et ses partenaires sont engagés au Mali et dans la région pour la sécurité des populations sahéliennes et à la demande des États sahéliens. C’est le sens de la Coalition pour le Sahel qui a été mise en place au sommet de Pau. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 19, 2020





Edição de Ana Patrícia Cardoso

