François Bausch, ministro da Defesa luxemburguês, revelou este sábado, na emissão do programa "Background am Gespräch", na RTL, que um quinto militar se encontrava no depósito de munições de Waldhof, aquando da explosão que ocorreu no dia 14 de fevereiro.

Soldado evitou males maiores na explosão do paiol de munições em Waldhof

François Bausch, ministro da Defesa luxemburguês, revelou este sábado, na emissão do programa "Background am Gespräch", na RTL, que um quinto militar se encontrava no depósito de munições de Waldhof, aquando da explosão que ocorreu no dia 14 de fevereiro.

O quinto suboficial não sofreu qualquer dano físico por não se encontrar no interior do paiol na altura da explosão. No entanto, segundo François Bausch, a sua acção foi determinante ao socorrer os dois colegas feridos, tendo um deles saído ontem do coma.



Recorde-se que dois suboficiais da brigada de minas e armadilhas do Exército luxemburguês morreram no local do acidente e outros dois ficaram feridos na sequência do rebentamento de uma granada da II Guerra Mundial.

Quanto às causas da deflagração do engenho que além de duas vítimas mortais e dois feridos provocaram danos significativos às instalações militares, o ministro da Defesa foi parco em declarações, já que o acidente fatal continua a ser investigado pelas autoridades nacionais em colaboração com peritos belgas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.