A cantora e compositora cabo-verdiana Solange Cesarovna deu esta sexta-feira o seu primeiro concerto no Luxemburgo. A noite foi dedicada à morna, género musical candidato a Patramónio Imaterial da Humanidade.

Solange Cesarovna trouxe morna ao Luxemburgo

Henrique DE BURGO

A doce voz e sensualidade de Solange Cesarovna encantaram quem a ouviu pela primeira vez. Filha de pai cabo-verdiano e mãe russa, Cesarovna confirmou o título de "nova rainha da morna". A morna, género musical celebrizado sobretudo por Cesária Évora e candidato a Património Imaterial da Humanidade, saiu reforçada. Quem já conhecia este estilo musical passou a apreciá-lo ainda mais, quem não o conhecia passou a sentir o romantismo dos seus trovadores e o amor dos cabo-verdianos à terra.

Cerca de 300 pessoas assistiram esta sexta-feira à abertura da 5ª edição do "Weekend Capverdiane d'Ettelbruck", no Hall du Deich, em Ettelbruck. Cesarovna cumpriu o que prometeu: partilhou momentos de emoções com o público ao som de 14 temas, a maioria do seu terceiro CD, "Mornas", que foi lançado no ano passado, para assinalar os 150 anos de nascimento do patrono da cultura cabo-verdiana, Eugénio Tavares.



"Sodade" (Armando Zeferino), "Note de Mindelo" (B. Leza), "Força de Crecheu", "Mal de Amor" ou "Na, oh minino na" (estes de Eugénio Tavares), foram alguns dos temas com que Cesarovna abrilhantou a noite, depois da primeira parte a cargo do também cantor e compositor cabo-verdiano Casimiro Rodrigues.

Os cantores foram acompanhados em palco por Manuel de Candinho (guitarra e direção musical), Toy Vieira (piano), Irineu Monteiro (baixo), Danielson (cavaquinho) e Tótó Nascimento (bateria).



Numa organização da associação Veteranos do Norte, o concerto teve como objetivo “promover a morna enquanto candidata a Património Imaterial da Humanidade”.

O programa do "Weekend Capverdiane d'Ettelbruck" prossegue este sábado e domingo no Hall du Deich, contando ainda com mais concertos (Solange Cesarovna, Princezito, entre outros), exposições dos pintores Nelson Neves e Bia Morais, desfile de Morena Couture, dança e gastronomia cabo-verdiana.