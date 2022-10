Na quarta-feira, os termómetros podem mesmo chegar aos 21ºC, segundo o instituto de meteorologia, mas as temperaturas mínimas vão oscilar mais.

Meteorologia

Sol regressa esta semana e temperaturas sobem

Redação Na quarta-feira, os termómetros podem mesmo chegar aos 21ºC, segundo o instituto de meteorologia, mas as temperaturas mínimas vão oscilar mais.

Depois de um fim de semana de chuva, o sol regressa ao Luxemburgo acompanhado da subida das temperaturas máximas.

Para esta segunda-feira o Meteolux prevê máximas de 14ºC a 16ºC, que deverão subir para 17ºC a 19ºC na terça-feira. Na quarta-feira, os termómetros podem mesmo chegar aos 21ºC, segundo o instituto de meteorologia, prevendo-se também que as mínimas subam para valores entre os 8ºC e 10ºC.

Na quinta-feira, as máximas descem um pouco, oscilando entre os 14ºC e e os 16ºC, mas as mínimas deverão subir, situando-se entre os 11ºC e os 13ºC .

O sol continuará a espreitar toda a semana, que se estima que termine com temperaturas máximas de 15ºC a 17ºC, embora com uma acentuada descida durante a noite. As mínimas deverão cair para valores entre os 4ºC e os 6ºC.





