Sol regressa ao Luxemburgo

Sol volta a brilhar nos próximos dias no Grão-Ducado, com um interregno apenas na quinta-feira. No entanto, termómetros voltam a descer.

Meteorologia

Depois de uma semana marcada por chuva, ventos fortes e tempo muito cinzento, o sol volta a brilhar nos próximos dias no Grão-Ducado. No entanto, termómetros voltam a descer.

Segundo as previsões do Meteolux o sol está de regresso já esta quarta-feira e deverá manter-se até ao fim de semana, com uma pausa na quinta-feira. Neste dia é esperada alguma chuva e nebulosidade durante a tarde e noite devido à passagem de uma frente fria.

Na sexta-feira o sol volta a espreitar e deverá manter-se até pelo menos ao próximo domingo.

Com o tempo seco as temperaturas ficam, no entanto, mais frias. Para esta quarta-feira a máxima não deve ultrapassar os nove graus e a mínima deverá rondar os três graus.

Os termómetros continuam a descer gradualmente até domingo, com temperaturas mínimas negativas esperadas para sábado e domingo, -1 e -3, respetivamente.

Já as máximas não deverão ir além dos seis graus na sexta e sábado, subindo ligeiramente no domingo para os oito graus.

