Martine Reicherts, antiga Comissária Europeia para a Justiça, é a primeira mulher a ser nomeada para o cargo na história do grupo Saint-Paul Luxembourg S.A, que detém o Contacto, entre outras publicações.

Sociedade

Grupo editorial do Contacto nomeia primeira mulher presidente

Redação Martine Reicherts, antiga Comissária Europeia para a Justiça, é a primeira mulher a ser nomeada para o cargo na história do grupo Saint-Paul Luxembourg S.A, que detém o Contacto, entre outras publicações.

Martine Reicherts vai ser a primeira mulher a assumir a presidência de Saint-Paul Luxembourg S.A, editor do Contacto. A sua nomeação será ratificada na próxima reunião do Conselho de Administração em Julho. Luxemburguesa de 64 anos, começou a sua carreira como advogada no Luxemburgo. Ela é uma figura bem conhecida nas instituições da União Europeia, nomeadamente como alta funcionária da Comissão Europeia desde Fevereiro de 1984 até à sua reforma em 2018. Foi ainda porta-voz do Presidente da Comissão Europeia Jacques Santer de 1998 a 1999, foi então Directora do Serviço de Infra-estruturas e Logística no Luxemburgo (2003) e Directora-Geral do Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias a partir de 2007.

Martine Reicherts foi Comissária Europeia responsável pela Justiça de Julho a Outubro de 2014 e depois Directora Geral da Educação, Juventude, Desporto e Cultura (2015). É membro da Direcção do Banco Central do Luxemburgo (desde 2018) e Presidente do Fundo Nacional de Investigação (2019).

" Sinto-me tocada e honrada por assumir a presidência deste grupo! Vou esforçar-me por colocar as qualidades humanas que desenvolvi durante a minha longa carreira ao serviço de todo o pessoal e leitores. O mundo dos media está a mudar muito rapidamente e, para além dos aspectos tecnológicos, que são certamente muito importantes, precisamos de implementar modos de governação que tenham em conta os seres humanos em toda a sua complexidade. É neste espírito e com o conselho de administração e a direcção que tenciono assumir esta prestigiosa presidência", afirmou Martine Reicherts. Gert Ysebaert, Director Geral do Grupo Mediahuis considera que "como grupo de comunicação social com fortes raízes em quatro países europeus, Mediahuis está particularmente satisfeito por poder acolher uma mulher luxemburguesa no Conselho de Administração da nossa empresa luxemburguesa".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.