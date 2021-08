A crise da covid, o confinamento, o home-office não ajudaram nada. E os mediadores nos municípios do Luxemburgo têm cada vez mais tensões para desanuviar entre os residentes.

Luxemburgo 3 min.

Sociedade

Conflitos entre vizinhos. A nova epidemia do Luxemburgo

A crise da covid, o confinamento, o home-office não ajudaram nada. E os mediadores nos municípios do Luxemburgo têm cada vez mais tensões para desanuviar entre os residentes.

( pj com Gilles Siebenaler) Os litígios entre vizinhos existem provavelmente desde que... Adão e Eva encontraram alguém na sua zona. Agora, a crise da covid veio complicar a situação. Astrid Glod, uma mediadora em 24 municípios, pode testemunhar isso mesmo: entre 2019 e 2020, o número de pedidos que recebe aumentou de... mais de 40%. E 2021 começou com a mesma tendência, com as mesmas tensões.

Há o conflito "clássico", o das árvores ou arbustos cujo crescimento invade a propriedade vizinha. Depois há as disputas relacionadas com o ruído. E foram sobretudo estes que aumentaram com a crise. É verdade que entre o final da Primavera de 2020, com o ensino à distância e a generalização do teletrabalho, a casa tem estado mais ocupada do que nunca. "E quando se está em casa 24/24 horas e 7/7 dias por semana, é claro que isso cria um ambiente sonoro diferente”. Com mais ruído audível, e também mais ruído feito por uns e outros...

Além disso, o clima de ansiedade não tem estado isento de consequências para os nossos estados de espírito. A paciência tem sido frequentemente posta à prova e as pessoas tornaram-se mais sensíveis a certos detalhes irritantes da vida quotidiana. Entre conversas ruidosas, música alta, crianças a brincar ou a gritar, obras em casa ou no jardim: os temas de tensão doméstica floresceram ao mesmo tempo que a epidemia.

Confinamento. Das angústias aos conflitos com vizinhos nas casas do Luxemburgo Diariamente a hotline covid-19 dá apoio psicológico a quem está deprimido, teme pelo futuro ou com problemas dentro das quatro paredes. Há psicólogos a falar português.

Além disso, para piorar a situação, este "ano covid" foi frequentemente utilizado pelas famílias para realizar obras no interior ou exterior das casas. E quando se fala de obras, fala-se de incómodos. Para não mencionar os aquecedores ou os aparelhos de ar condicionado instalados próximos demais do vizinho, cujo zumbido vai desgastar os seus nervos.

Em 21 anos de atividade, a mediadora Astrid Glod resolveu centenas de disputas. No entanto, foi apenas em 2017 que decidiu oferecer os seus serviços diretamente aos municípios luxemburgueses, uma vez que os conflitos entre vizinhos estão a tornar-se cada vez mais comuns. Isto alivia os presidentes de câmara e os vereadores das chamadas incessantes dos seus concidadãos. Com cinco mediadores, a sua equipa tem os instrumentos de persuasão, as receitas para aliviar tensões, que um funcionário eleito não tem necessariamente na sua posse.

Gratuito e Confidencial

Para os cerca de 130.000 habitantes abrangidos pelos seus serviços, o recurso à mediação é "totalmente gratuito e 100% confidencial", declara esta funcionária do Centro de Mediação. O facto de cada vez mais municípios utilizarem um serviço de mediação é também explicado pelo crescimento destas mesmas cidades e aldeias. A crescente população está a perturbar o equilíbrio ou a causar uma total falta de compreensão entre os cidadãos recém-estabelecidos. E quanto mais próximos estiverem os edifícios uns dos outros, tanto mais provável é que surjam disputas.

Para Astrid Glod, os edifícios atuais são também mais propícios à propagação do ruído, as nossas vidas hoje em dia estão também a decorrer mais ao ar livre, e o nosso comportamento também está a mudar. Sem dúvida com um pouco mais de egoísmo e menos tolerância. E a conciliadora experiente recomenda: "Se houver um problema, fale diretamente com o vizinho antes de escrever uma carta desagradável. Muitas vezes a outra parte nem sequer está ciente de que está a causar perturbação”.

Diálogo é a palavra-chave em qualquer boa relação de vizinhança. Em quatro processos a cada em cinco casos, pelo menos, é assim que os mediadores conseguem encontrar uma solução para as disputas para as quais foram chamados a intervir.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.