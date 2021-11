Candidaturas para receber apoio continuam abertas até 31 de janeiro de 2022.

Holocausto

Sobreviventes do Holocausto começam a receber compensação do Luxemburgo

Redação Candidaturas para receber apoio continuam abertas até 31 de janeiro de 2022.

Os sobreviventes do Holocausto vão começar a receber o apoio do fundo luxemburguês de um milhão de euros, criado em janeiro deste ano, avançou a Organização Mundial de Restituição Judaica. O valor destina-se às pessoas que vivem atualmente no Luxemburgo ou que estavam no país na altura da Segunda Guerra Mundial.

As pessoas de 11 países que se candidataram no prazo inicial de 15 de outubro vão receber cerca de cinco mil euros até final de novembro. Um segundo e último pagamento deverá ser efetuado em março de 2022, adianta a Organização. Mas o prazo de candidatura foi prolongado até 31 de janeiro de 2022 para assegurar que mais sobreviventes Holocausto consigam beneficiar do programa.

Para além deste pagamento, o acordo prevê outras iniciativas de apoio financeiro a projetos relacionados com o Holocausto. A Fundação Luxemburguesa para a Memória do Shoah beneficiará de um orçamento anual de 120.000 euros, ao longo de um período de trinta anos e está alocada uma dotação de 2 milhões de euros para projetos de investigação, que está dividida em três partes: investigação académica independente; investigação sobre origens do Holocausto, e trabalhos que facilitem o acesso aos Arquivos Nacionais.

Os portugueses que lutaram para libertar o Luxemburgo dos nazis Há 75 anos começava a escrever-se o derradeiro capítulo da II Guerra Mundial. Entre os soldados norte-americanos que enfrentaram a última investida do III Reich nas Ardenas havia milhares de soldados com nomes como Botelho, Encarnação, Gomes, Santos ou Silva. Rapazes de origem portuguesa, que deram o corpo e a vida pela libertação da região – e que a História foi votando ao esquecimento. Esta é a história deles.

Integrado no mesmo projeto, o Convento de Cinqfontaines, no norte do país, será totalmente remodelado e convertido num espaço educativo sobre as perseguições contra os judeus luxemburgueses durante a Segunda Guerra Mundial.

Em 2015, o Grão-Ducado pediu perdão pelo papel na perseguição de judeus sob a ocupação alemã. Com a ascensão de Hitler ao poder na década de 1930, alguns judeus na Alemanha fugiram para o Luxemburgo.

Estima-se que 4.500 judeus viviam no país aquando do início da Segunda Guerra Mundial. Entre 1.000 a 2.500 foram assassinados durante o Holocausto.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.