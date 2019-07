Desde 1919 que a Sociedade Nacional de Habitações a Preço Acessível tenta combater a falta de habitação.

SNHBM: Há 100 anos a construir casas para todos

Desde 1919 que a Sociedade Nacional de Habitações a Preço Acessível (SNHBM) tem tentado combater a falta de habitação entre os mais carenciados. Entre 2015 e 2024, a sociedade espera construir 250 casas por ano.

Um ano após a Primeira Guerra Mundial ter terminado, o Luxemburgo, que tinha estado sob ocupação do Império Alemão, deparava-se com os vestígios do conflito: pobreza e destruição. No dia 19 de outubro de 1919, nasceu a SNHBM, fundada pelo Estado, com o apoio de instituições estatais e privadas, como a segurança social e as empresas Arbed, Paul Wurth, Ideal e Duchscher. Nessa altura, e agora, o objetivo da sociedade era sobretudo um: criar habitações acessíveis para todos.

No início, a maior parte das habitações - casas geminadas e exclusivas para os trabalhadores - nasceu no sul do país, em Esch-sur-Alzette, Dudelange, Differdange e Schifflange. No início da Segunda Guerra Mundial, já tinham sido construídos cerca de 450 apartamentos. Durante esse período, em meados dos anos 1940, as casas geminadas começaram a dar lugar aos apartamentos. Os edifícios da SNHBM começaram a ser pensados numa escala maior e a subir em altura. Quando possível, eram inseridas entre 20 a 25 unidades habitacionais num único prédio.

Dudelange Foto: SNHBM

Nos anos 1960, os urbanistas da sociedade tentaram reduzir o tráfego nas áreas residenciais, construindo garagens partilhadas a poucos metros dos apartamentos. O espaço que sobrava foi usado, entre outras coisas, para dar lugar a parques infantis. Na década de 1970, o bairro residencial "Frommes" - que recebeu o nome em homenagem a Henri Frommes, primeiro diretor da SNHBM - foi construído em Cents, com capacidade para 1.800 habitantes. Cada um dos apartamentos tinha um lugar para estacionar o carro e uma garagem.



A SNHBM sempre deu grande importância à inovação.



"A SNHBM sempre deu grande importância à inovação", diz Guy Entringer, diretor da sociedade desde 2008. "Cerca de 200 apartamentos foram completamente renovados nos últimos anos. Alguns já não são reconhecíveis", sublinha Entringer, acrescentando que a eficiência energética dos apartamentos foi melhorada. Em Esch-sur-Alzette, por exemplo, os apartamentos passaram de uma classe energética I para uma classe energética A. "Claro que os preços também mudaram. Mas apenas os custos de construção se refletem no preço de compra", diz o diretor.

Em Kirchberg, na zona moderna da capital do Luxemburgo, o metro quadrado é vendido por aproximadamente 3.250 euros. Atualmente, o preço do metro quadrado no mercado imobiliário ronda os 10.000 e 12.000 euros.

Guy Entringer, diretor da SNHBM Foto: Guy Jallay

Meta: construir 250 apartamentos por ano

Ao longo do tempo, a dimensão dos apartamentos foi-se adaptando aos padrões atuais. As casas unifamiliares, que antes tinham uma área máxima de 100 metros quadrados, têm agora 140 metros quadrados. No entanto, devido ao aumento dos preços, os apartamentos estão a ser novamente construídos com uma área inferior.

Entre 2005 e 2014, a SNHBM construiu em média 80 habitações por ano. Entre 2015 e 2024, a meta é chegar aos 250 por ano. Devido à crescente procura, há cada vez mais apartamentos a serem disponibilizados. O valor da renda é ajustado de acordo com o salário e os bens do arrendatário. Tanto os inquilinos como os compradores não podem ser proprietários de imóveis.

No caso das habitações sociais para arrendar, a renda custa em média quatro euros por metro quadrado, sendo que 70% deste valor é financiado pelo Estado. Outra novidade, que surgiu há alguns meses, é a chamada "location acessible" ("habitação acessível", em português). Ao contrário das habitações sociais, estas não são apoiadas pelo Estado. Neste caso, o valor da renda por metro quadrado em Kirchberg, por exemplo, custa entre 12 a 14 euros. "Também uma parte da classe média depende cada vez mais deste apoio, explica Entringer.

Esch-sur-Alzette Foto: SNHBM

Falta da habitação e preços elevados

A escassez de habitação tem sido uma preocupação para quem quer viver no Luxemburgo. No Grão-Ducado, apenas são construídas pouco mais de metade das casas em comparação com o crescimento anual da população, este último devendo-se em grande parte à imigração. De acordo com os dados de um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), entre 2014 e 2015 a população aumentou quase 2,4% sendo que a percentagem de novas casas ficou abaixo do 1,2%.

Em maio passado, o instituto de estatística luxemburguês (Statec) publicou um estudo sobre a habitação e alertou para a falta da mesma. "Se o número de construção de novas casas não aumentar no futuro, as novas famílias vão ter dificuldades em encontrar uma habitação", apontou.

Mas, enquanto o número de habitações diminui, os valores das habitações e as rendas vão no sentido oposto. Entre 2010 e 2018, os preços das casas aumentaram 50% no Luxemburgo. Dados do Eurostat publicados em junho permitem concluir que este foi um dos maiores aumentos entre os países da União Europeia (UE).

Já a renda da casa é a parcela com o gasto mais elevado do rendimento familiar no Luxemburgo e que muito contribui para o "elevado endividamento das famílias". De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Contacto em abril de 2019, alugar um apartamento custa em média 1.520 euros por mês, ao mesmo tempo que o preço para uma casa subiu para os 2.892 euros.

Habitação social, mas só para quem pode

Os critérios de atribuição de habitação social no Luxemburgo são pouco transparentes e as casas acabam, muitas vezes, por ser atribuídas a inquilinos com rendimentos mais elevados, segundo outro relatório divulgado pela OCDE, no mês passado.

Para este organismo, “a oferta de alojamentos sociais não está suficientemente definida e não parece proteger as famílias com rendimentos mais modestos contra a penúria de habitação acessível ou contra a segregação socio-económica”. A OCDE afirma que as rendas das casas destinadas a habitação social são 30% inferiores aos valores praticados no mercado privado, e adverte que os critérios de admissão “não são definidos com precisão”.

A igualdade no acesso ao alojamento social não está assegurada.



O relatório fala mesmo em “falta de transparência”, sendo que o tempo de espera pode variar consideravelmente, em função das necessidades específicas de cada família. “Como consequência, a igualdade no acesso ao alojamento social não está assegurada”, lê-se no documento.

As rendas do setor de arrendamento social deverão ser adaptadas de forma mais proporcional à subida dos rendimentos para incentivar os inquilinos do parque social - cujos rendimentos sejam mais elevados - a mudar para o mercado de arrendamento privado. Isto para libertar alojamentos sociais que beneficiem quem mais precisa.



Livro "Société Nationale des Habitations à Bon Marché, Album du Centenaire 1919 – 2019“ Foto: SNHBM

"Société Nationale des Habitations à Bon Marché, Album du Centenaire 1919 - 2019" Para assinalar os 100 anos da SNHBM, foi agora publicado um livro com os vários projetos desenvolvidos pela sociedade durante o século passado, com fotografias a preto e branco e a cores. Escrito pela historiadora Antoinette Lorang, o livro "Société Nationale des Habitations à Bon Marché, Album du Centenaire 1919 - 2019" destina-se a todas as pessoas interessadas em urbanismo, mas também a arquitetos e pessoas que querem uma visão do passado e uma visão diferente de algumas zonas residenciais. O livro contém fotos e plantas dos apartamentos. Custa 45 euros e pode ser adquirido ou encomendado na Livraria Ernster e na Livraria Diderich.

