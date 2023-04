As duas ferroviárias disponibilizam, até ao final do mês, um questionário com vista a aprimorar o serviço nesta linha.

Mobilidade

SNCB e CFL querem saber como melhorar ligações ferroviárias transfronteiriças

Redação As duas ferroviárias disponibilizam, até ao final do mês, um questionário com vista a aprimorar o serviço nesta linha.

O crescimento exponencial do número de trabalhadores transfronteiriços belgas em 20 anos — eram cerca de 52 mil em 2022, segundo o Instituto Nacional de Seguro de Saúde ou Invalidez (INAMI, no acrónimo em francês) — levou as empresas ferroviárias da Bélgica e do Luxemburgo a pensar em formas de melhorar o serviço prestado nesta linha internacional, tendo em conta as necessidades de utilizadores habituais ou potenciais.

Problemas acumulam-se nos comboios entre Luxemburgo e Bélgica O material circulante está a tornar-se obsoleto, causando inúmeras avarias e atrasos, em particular na linha 162.

Nesse sentido, a SNCB e os CFL estão a realizar um questionário, disponível até ao final de abril, que pretende recolher dados para refletir sobre a mobilidade do futuro e sobre mudanças concretas que poderiam ser implementadas nas ligações ferroviárias entre os dois países.

Segundo o Virgule, o inquérito pede aos utilizadores informações sobre os seus hábitos de viagem e as suas expectativas relativamente aos comboios existentes entre o Luxemburgo e a Bélgica. O preenchimento destes dados leva 10 minutos e ajudará a SNCB e os CFL nas decisões e investimentos futuros.

Um dos pontos em destaque será, possivelmente, o interesse em expandir o percurso de alguns comboios da CFL até Stockem, Marbehan ou Libramont. Atualmente, a última estação é em Arlon.

Melhorar o acesso ferroviário do sul belga

Segundo o Virgule, os representantes políticos ecologistas da Valónia mostram-se satisfeitos com a perspetiva de desenvolvimento do serviço ferroviário, que pedem que seja dada prioridade à melhoria dos três pontos de acesso ferroviário ao Luxemburgo, particularmente o do sul.

Transfronteiriços belgas poderão vir a ter mais comboios A CFL e a SCNB estão a ponderar estender as linhas entre o Luxemburgo e três cidades belgas, Arlon, Habay e Libramont.

A vereadora da Mobilidade de Virton, no sudoeste da província belga do Luxemburgo, sonha ver a abertura de uma linha direta Florenville-Virton-Luxemburgo. "Os carris existem, têm a mesma voltagem (25.000V) e os trabalhos de renovação já foram concluídos", declarou ao jornal belga L'Avenir.

O deputado Jean-Philippe Florent apoia a ideia, sublinhando a atratividade da Cidade do Luxemburgo, cujo tráfego compara às zonas suburbanas em torno das grandes cidades.

Para os dois representantes políticos, ambos os territórios poderiam beneficiar da facilitação do acesso dos habitantes da parte ocidental da província do Luxemburgo ao Grão-Ducado.

