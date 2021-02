Claude Meisch fala sobre a situação nas escolas numa altura em que têm surgido casos de covid-19 no ensino no Luxemburgo.

Situação nas escolas. Min. da Educação fala às 15h

Ana Patrícia CARDOSO Claude Meisch, ministro da Educação, fará uma conferência de imprensa esta quinta-feira, às 15h, numa altura em que têm surgido casos de covid-19 nas escolas do país.

Esta quinta-feira, Claude Meisch vai fazer balanço da situação sanitária nas escolas do Grão-Ducado, depois de alguns estabelecimentos de ensino terem confirmado casos positivos de covid-19 nas últimas semanas, incluindo da variante britânica.

Em Schifflange, todas as turmas do ciclo 2 da escola fundamental Albert Wingert estão em quarentena devido a casos positivos detetados em três das sete classes, tanto em alunos como em professores. Também numa turma de enfermagem na Escola Internacional de Lënster, em Junglinster, foi detetado um caso da variante do Reino Unido na semana passada e todos os alunos e profissionais tiveram de ser testados.

Fecho de escolas e limitação de ajuntamentos entre as medidas mais eficazes contra a pandemia Fechar escolas e escritórios, limitar ajuntamentos privados e cancelar eventos públicos estarão entre as medidas mais eficazes para conter a propagação da pandemia da covid-19, de acordo com um estudo internacional do LISER.

Não se sabe ainda se o Governo vai tomar medidas adicionais para conter a pandemia no contexto escolar. Um estudo internacional realizado pelo Instituto Luxemburguês de Estudos Socioeconómicos (LISER) demonstrou que fechar escolas e escritórios, limitar ajuntamentos privados e cancelar eventos públicos estarão estão entre as medidas mais eficazes para conter a propagação da pandemia da covid-19.

