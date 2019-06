Site do Parlamento propõe novas petições públicas

O site do Parlamento tem mais nove petições que podem ser rubricadas até 1 de agosto.

Susy TEIXEIRA MARTINS

O site do Parlamento tem mais nove petições que podem ser rubricadas até 1 de agosto.

Um dos documentos reivindica a criação de uma Câmara dos Fronteiriços, justamente para defender os interesses destes trabalhadores, que vivem além-fronteiras (na Grande Região), implicando-os mais na vida política do Grão-Ducado.

Hoje em dia, cerca de 200.000 fronteiriços atravessam todos os dias a fronteira da Bélgica, da França e da Alemanha, para virem trabalhar no Luxemburgo.

“Sancionar a partilha de falsas informações na internet”, é o mote de outra petição.

Para o peticionário impõe-se a sensibilização da população para a gravidade da partilha de falsas informações, que pode ter consequências graves para algumas pessoas.

Se as petições recolherem mais de 4.500 assinaturas até 1 de agosto, será realizado um debate no Parlamento, com os autores das petições, deputados e ministros responsáveis pelos assuntos em questão.