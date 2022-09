Saiba se a sua comuna vai ser abrangida pelo teste do sistema de catástrofes.

Catástrofes

Sistema nacional de alerta. Há novo teste esta segunda-feira

Diana ALVES

Aplicação móvel, SMS e sirenes voltam a ser testadas novamente esta segunda-feira às 12h no âmbito do sistema nacional de alerta à população. Com vista à reestruturação do sistema, as autoridades procedem esta segunda ao teste mensal da rede de sirenes, enviando também uma mensagem através da aplicação GouvAlert e um SMS de alerta à população de uma determinada zona do país.

Hoje está em causa a população das comunas de Beckerich, Bertrange, Ell, Feulen, Garnich, Grosbous, Habscht, Kehlen, Koerich, Kopstal, Mamer, Mertzig, Préizerdaul, Rambrouch, Redange, Steinfort, Strassen, Useldange, Vichten e Wahl.

Apenas as pessoas com telemóveis conectados a uma estação da base de telefonia móvel daquelas comunas receberão o SMS com a seguinte mensagem: "LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: GD.LU/LU-ALERT".

Os visados não têm de fazer nada, já que se trata apenas de um teste. Daí a mensagem "no action required", o que distingue o teste de uma mensagem real. Em comunicado, os ministérios de Estado e do Interior asseguram que "nenhum dado pessoal será recolhido ou armazenado pelo Estado no âmbito dos testes do sistema de alerta à população".

Com estes testes, o Governo quer assegurar que todos os canais de alerta funcionam, identificar os pontos que eventualmente têm de ser melhorados e, sobretudo, sensibilizar os cidadãos. Os ministérios frisam que esta "estratégia de testes vai decorrer de forma regular para assegurar a resiliência da população face a situações de urgência ou de crise que possam ter um impacto na segurança pública".

Qualquer sugestão ou feedback sobre o sistema pode ser partilhada através do email lu-alert@mi.etat.lu.



