Sistema do ‘cheque-serviço’ abrange mais de 50 mil crianças

O número de menores abrangidos está a aumentar tanto ao nível das crianças residentes, como daquelas que vivem do outro lado da fronteira.

O sistema do chamado ‘cheque-serviço’ abrange mais de 50 mil crianças. Em junho último, eram já 53.391 os bebés e crianças até aos 12 anos de idade abrangidos pela medida, uma contribuição financeira do Estado para ajudar os pais a suportar os custos das estruturas de acolhimento de menores.



De acordo com o ministro da Educação, Claude Meisch, o número está a aumentar e esse aumento verifica-se tanto ao nível das crianças residentes, como daquelas que vivem do outro lado da fronteira. Os números do ministro mostram que 51.148 crianças residentes no país usufruíam em junho do ‘cheque-serviço’, tratando-se aqui de um aumento de quase duas mil face a dezembro do ano passado. Em relação aos menores não-residentes, o número passou de 1.839, em dezembro do ano passado, para 2.243, seis meses depois.

Recorde-se que todas as crianças até aos 12 anos de idade que vivam no Luxemburgo ou cujo um dos pais trabalhe no país têm direito ao ‘cheque-serviço’. Em setembro de 2016 esta ajuda pública foi alargada aos trabalhadores fronteiriços, permitindo-lhes que usufruam dela em serviços de acolhimento situados quer no Grão-Ducado, quer no estrangeiro.

A reforma estipulou a exportação dos 'cheques-serviço' para os países vizinhos, sendo para isso necessário que as estruturas de acolhimento respeitem os critérios estabelecidos pelo Luxemburgo, como por exemplo ter educadores que falem luxemburguês.

O montante do ‘cheque-serviço’ é calculado em função dos rendimentos do agregado familiar, do número de crianças a receber prestações familiares, do tipo de estrutura de acolhimento e do número de horas que o menor passa nessa mesma estrutura.