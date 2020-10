As pessoas interessadas devem fazer o seu pedido de teste covid-19 através do site MyGuichet.lu.

Sistema de testes para quem vai para um país que exige teste negativo está novamente ativado

Susy MARTINS

O Governo voltou a ativar o sistema de testes gratuitos à covid-19, para as pessoas que pretendem viajar para um país que exige um teste negativo. Esse sistema tinha sido ativado durante as férias de verão, mas desde então, e até esta quarta-feira, não era possível pedir um teste gratuito para viajar.

Isto é, só as pessoas que chegavam ao Luxemburgo de outro país é que podiam pedir um teste gratuito.

Depois do crescimento do número de infetados à covid-19, o Grão-Ducado situa-se novamente na lista de países de risco. Certos países estão a exigir às pessoas provenientes do Luxemburgo a apresentação de um teste negativo à covid-19.

A fim de facilitar a vida dos residentes que têm de viajar para um destes países, o Governo luxemburguês voltou a instaurar o sistema que torna possível o registo para realizar o teste gratuitamente.

