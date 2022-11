Grevenmacher, Remich, Mondorf estão entre as comunas que participam no novo teste do sistema nacional de alertas em caso de catástrofes.

Alerta de desastres

Sistema de desastres. Residentes de 15 comunas recebem SMS teste esta segunda-feira

Henrique DE BURGO Grevenmacher, Remich, Mondorf estão entre as comunas que participam no novo teste do sistema nacional de alertas em caso de catástrofes.

O sistema nacional de alerta à população em caso de catástrofes naturais ou desastres vai ser testado novamente esta segunda-feira. O teste mensal inclui o toque das sirenes, a aplicação móvel GouvAlert e as mensagens de texto à população em geral.

O alerta desta segunda-feira vai ser testado em 15 comunas: Biwer, Bous, Contern, Dalheim, Flaxweiler, Grevenmacher, Lenningen, Manternach, Mertert, Mondorf-les-bains, Remich, Schengen, Stadtbredimus, Waldbredimus, Wormeldange.

Apenas os residentes com telemóveis ligados a base telefónica das comunas em questão é receberão o SMS: "LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: GD.LU/LU-ALERT".



As autoridades pedem para ignorar se receber uma SMS destas, já que se trata apenas de um teste. Contudo, após o teste o Governo convida os residentes a enviar um feedback através do email lu-alert@mi.etat.lu.

Depois das cheias de julho e 2021, "o objetivo destes testes é garantir a funcionalidade dos diferentes canais de alerta, identificar pontos de melhoria e, acima de tudo, consciencializar os cidadãos sobre a utilização dos diferentes canais de alerta" assegura o Governo.



