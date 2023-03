Desta vez, a SMS de teste será enviada à população da cidade de Esch-sur-Alzette.

Sistema de alerta para emergências volta a ser testado esta segunda-feira

Esta segunda-feira, 6 de março de 2023, o sistema nacional de alerta à população volta a ser testado e será enviado à população um SMS com uma mensagem de teste através da aplicação GouvAlert.

Desta vez, e um mês depois do último teste, a zona abrangida é a cidade de Esch-sur-Alzette.

Os residentes com os telemóveis registados nesta área vão então receber uma SMS com o seguinte texto: "LU-ALERT / ALERT TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUIRED / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: GD.LU/LU-ALERT".

O governo sublinha que nenhum dado pessoal será recolhido ou armazenado pelo Estado no âmbito dos testes do sistema de alerta público.

Além disso, para salvaguardar a distinção entre as mensagens de alerta reais e as de teste, só as primeiras incluem a expressão "Nenhuma ação necessária / Keine Handlung erforderlich".

Na segunda-feira, poderá haver um atraso entre o envio e a receção das SMS de teste, pelo que nem todos os cidadãos abrangidos deverão recebe-la ao mesmo tempo.

O objetivo destas mensagens de testes, que têm estado a ser realizadas regularmente por diferentes zonas do país, é assegurar a funcionalidade dos diferentes canais de alerta, identificar possíveis pontos de melhoria e, acima de tudo, sensibilizar os cidadãos para a necessidade de utilizar esses diferentes canais de alerta, lembra o governo.

"A estratégia de testes a longo prazo visa assegurar a resiliência da população face a situações de emergência ou crise que possam ter um impacto na segurança civil", refere a informação do Ministério do Interior.

A população contactada é, por isso, convidada a dar a sua opinião sobre estas mensagens de teste através do endereço de email: lu-alert@mi.etat.lu.

