Sistema de alerta nacional. Residentes recebem SMS teste esta segunda-feira

Catarina OSÓRIO O Luxemburgo testa esta segunda-feira o sistema de alerta nacional de SMS em caso de catástrofes. Para já, só os números luxemburgueses integram o sistema.

Às 12h desta segunda-feira toda a população residente no Grão-Ducado com número luxemburguês vai receber uma SMS de alerta, no âmbito do sistema nacional de alertas de catástrofes nacionais. O exercício tem como objetivo testar o sistema, depois dos problemas com o sistema nas inundações de 14 e 15 de junho de 2021.

Em comunicado, o Governo refere que a SMS enviada será "LU-ALERT / ALERT TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUIRED / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: MINT.PUBLIC.LU".

Segundo o L'Essentiel, que cita o Ministério do Interior, a SMS será enviada apenas aos números luxemburgueses, sendo que numa fase posterior os números estrangeiros também podem vir a constar deste sistema.

Nenhum dado pessoal será recolhido ou armazenado pelo Estado no contexto deste exercício nacional. O Governo explica que a frase "No action required / Keine Handlung erforderlich" só é mencionada nas mensagens de teste.

O exercício desta segunda acontece em paralelo com o habitual teste das sirenes, que tem lugar todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, também por volta do meio-dia.



O objetivo dos testes é verificar a funcionalidade dos vários canais de alerta em situações de emergência nacional ou de segurança pública, como catástrofes naturais, acidentes nucleares ou ataques terroristas.

GouvAlert enviou aviso oito horas após o alerta vermelho e não chegou a toda população Iniciado no final de 2018 a fim de alertar a população no caso de uma situação de emergência com impacto na segurança pública, a aplicação GouvAlert.lu. não parece estar a cumprir plenamente a sua missão.

Pretende ainda sensibilizar os cidadãos para o uso dos mesmos e melhorar o sistema, à luz dos problemas que aconteceram no sistema de alertas durante as inundações de 14 e 15 de junho de 2021, onde milhares de pessoas não receberam o alerta nacional ou receberam-no várias horas após ter sido dado o alerta vermelho.

"Tendo em conta a importância de alcançar uma população informada, está previsto alargar os testes a outros canais de alerta, tais como SMS zonais", referem ainda as autoridades.

A população é convidada a enviar qualquer feedback sobre o teste para o endereço lu-alert@mi.etat.lu.

