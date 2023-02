O sistema nacional de alerta à população volta a ser testado esta segunda-feira, dia 6.

GouvAlert

Sistema de alerta. Estas são as comunas que vão receber mensagem na segunda-feira

Ana Patrícia CARDOSO O sistema nacional de alerta à população volta a ser testado esta segunda-feira, dia 6.

A mensagem teste de alerta vai ser enviada para os munícipios de Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldange-sur-Sûre, Ettelbruck e Schieren, na próxima segunda-feira, dia 6.

Os residentes com telefones registados nesta região vão receber o seguinte texto: “LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / NO ACTION NECESSÁRIO / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: GD.LU/LU-ALERT”.



Este é um dos testes mensais que vêm acontecendo no âmbito da reestruturação do sistema de alerta, que também inclui o toque de sirenes e será enviada uma mensagem através da aplicação GouvAlert - para além do SMS de alerta.



O Governo salvaguarda que podem acontecer atrasos entre o envio e a receção da mensagem, o que explica porque nem todos os cidadãos vão receber a mensagem de teste ao mesmo tempo.



O objetivo dos testes é garantir a funcionalidade dos diferentes canais de alerta, identificar eventuais pontos de melhoria e, sobretudo, sensibilizar os cidadãos para a utilização dos diferentes canais de alerta.

Os destinatários podem enviar feedback do teste de alerta para o e-mail lu-alert@mi.etat.lu.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.