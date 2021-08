Yves Legil irá ao Haiti para apoiar uma equipa da ONU nos esforços de ajuda humanitária.

Sismo

Governo luxemburguês vai enviar um bombeiro para ajudar o Haiti

Ana Patrícia CARDOSO Yves Legil irá ao Haiti para apoiar uma equipa da ONU nos esforços de ajuda humanitária.

O Haiti atravessa uma crise humanitária após um sismo de 7,2 ter atingido o país a 14 de agosto, fazendo já quase duas mil mortes e mais de dez mil feridos. Vários países já se mobilizaram para ajudar e o Luxemburgo não é exceção.

Taina Bofferding, ministra do Interior, e Franz Fayot, ministro da Cooperação e Acção Humanitária, responderam favoravelmente a um pedido oficial de ajuda internacional lançado pelo Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (UNOCHA).

Sismo no Haiti já fez quase 2.000 mortos "Pouco mais de uma década depois, o Haiti está outra vez a cambalear", disse a diretora-executiva da Unicef. Luxemburgo vai enviar missão humanitária nos próximos dias.

O Governo confirmou o envio de um bombeiro voluntário, Yves Legil, membro do grupo de intervenção encarregado das missões humanitárias do Corpo de Bombeiros e Salvamento do Grão-Ducado, que será destacado como parte de uma das equipas de peritos da Avaliação e Coordenação de Catástrofes das Nações Unidas (UNDAC).

A missão desta equipa "é assegurar a rápida recolha, análise e distribuição de informação logo que ocorra uma catástrofe repentina e coordenar os esforços internacionais de socorro a nível nacional, bem como na área da catástrofe".

Luxemburgo envia missão humanitária para o Haiti nos próximos dias A braços com uma crise humanitária, a mais recente provocada pelo sismo de 7,2 no fim de semana, vários países incluindo o Luxemburgo mobilizam-se para ajudar nas operações de salvamento e resgate.

A Cruz Vermelha do Luxemburgo já tinha anunciado o envio até ao final da semana de membros que vão integrar uma equipa internacional composta por vários países, incluindo EUA, Finlândia, Países Baixos, França, Espanha e Dinamarca.

Entre os luxemburgueses que se preparam para ajudar o povo do Haiti estão Nadine Conrardy, diretora do departamento Ajuda e Saúde, e Myriam Jacoby, gestora de projetos de ajuda internacional na Cruz Vermelha luxemburguesa. Para esta última trata-se da terceira missão na ilha situada nas Caraíbas, depois do sismo de 2010 e do furacão de 2016.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.