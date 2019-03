O acidente aonteceu na última madrugada. As causas continuam por esclarecer.

Sinistralidade rodoviária. Segunda vítima mortal do ano vivia em Esch

Tinha 39 anos de idade e vivia em Esch-sur-Alzette o homem que na última madrugada perdeu a vida num acidente de viação, na A1, indicou hoje a polícia grã-ducal.

Trata-se da segunda vítima mortal do ano nas estradas nacionais. O primeiro acidente fatal de 2019 aconteceu no dia 4 de março, na N14, entre Blumenthal e Reuland. Uma árvore derrubada pelo vento forte que se fez sentir naquela manhã atingiu a viatura do condutor em questão, que não sobreviveu aos ferimentos. O homem tinha 51 anos e era oriundo de Echternach.

Cerca de uma semana depois, as estradas luxemburguesas voltam a ser palco de um desastre fatal. O acidente aconteceu às 03:20 desta terça-feira, na A1, sentido Luxemburgo, pouco antes da saída de Potaschberg. Em causa esteve uma colisão entre um camião e um automóvel. De acordo com a polícia, as razões do embate ainda não foram esclarecidas.

A vítima mortal é o passageiro do veículo ligeiro, cujo condutor ficou gravemente ferido, encontrando-se para já em estado crítico. O camionista saiu ileso do acidente.

Diana Alves