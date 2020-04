OGBL e LCGB foram consultados esta semana com vista à elaboração do regulamento grão-ducal que estabelece as medidas de segurança e higiene a aplicar nas empresas do sector da construção, a fim de proteger o melhor possível a saúde dos trabalhadores quando as obras reabrirem segunda-feira. Este regulamento deverá ser aprovado esta sexta-feira pelo Conselho de Governo.

Sindicatos querem controlar medidas de segurança no setor da construção

Para Nora Back, presidente da OGBL, o regresso ao trabalho "É um pouco rápido". "Fomos informados na conferência de imprensa de que as obras na construção civil vão reabrir na próxima segunda-feira. Isto significa, esperamos, e vamos garantir, que as medidas que estão a ser adotadas em teoria para garantir a segurança dos trabalhadores, possam ser aplicadas na prática".

Por seu turno, o presidente da LCGB, Patrick Dury, revela que o seu sindicato irá controlar se as regras vão ser devidamente aplicadas nas várias obras esèalhadas pelo país.

As discussões sobre as férias colectivas também estão ainda em curso com a administração. OGBL e LCGB deixam claro que não pretendem antecipar estas discussões, e que para os sindicatos é importante tomar uma decisão.

Patrick Dury considera ser "Um pouco cedo para falar de férias colectivas na construção. Penso que a decisão de se regressar ao trabalho a 20 de Abril foi um argumento para não se cancelar as férias colectivas, mas basicamente para as manter. Também tivemos anos em que perdemos muitos dias por causa das más condições climatéricas. Recomeçamos segunda-feira e vamos formar pessoas para se tomarem as medidas de precaução necessárias que deverão ser respeitadas por todos. Depois, teremos de ver num se serão necessárias outras soluções e reajustamentos".

Por seu turno, Nora Back recorda ainda que a situação para quem trabalha na construção civil "é difícil". "Ninguém pode dizer que as últimas semanas foram de descanso e que por isso não precisam de férias este verão", vincou.

