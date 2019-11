Os três sindicatos mais representativos a nível nacional, OGBL, LCGB e CGFP, vão juntar-se numa grande manifestação contra o “boicote” dos patrões às negociações do Comité Permanente do Trabalho e do Emprego.

Sindicatos protestam contra “boicote” dos patrões ao diálogo social

Henrique DE BURGO Os três sindicatos mais representativos a nível nacional, OGBL, LCGB e CGFP, vão juntar-se numa grande manifestação contra o “boicote” dos patrões às negociações do Comité Permanente do Trabalho e do Emprego.

Os representantes do patronato saíram das negociações de concertação social no dia 18 de setembro e até agora não mudaram de posição, defendendo, entre outras coisas, uma maior flexibilização laboral.

Ouvido pela Rádio Latina, o presidente da central sindical OGBL, André Roeltgen, diz que a posição da União das Empresas Luxemburguesas é uma “afronta” aos sindicatos e apela ao Governo a tomar uma posição que reponha as negociações tripartidas, entre o Executivo, os sindicatos e os patrões.

O diálogo social prevê negociações e discussões tripartidas sobre pontos importantes do direito de trabalho, que na opinião do presidente do sindicato LCGB, Patrick Dury, estão a ser postos em causa pelo patronato, com consequências para a paz social.



Além dos sindicatos OGBL e LCGB, que defendem o setor privado, a manifestação do próximo dia 19 conta ainda com o apoio do sindicado da função pública CGFP, que faz também parte do Comité Permanente do Trabalho e do Emprego. Um gesto de solidariedade, refere o presidente Romain Wolff.



A grande manifestação de protesto contra a retirada do patronato das negociações de concertação social vai ter lugar no dia 19 de novembro, à frente do hotel Alvisse, em Dommeldange.



A Rádio Latina contactou a União das Empresas Luxemburguesas para obter uma reação, mas não obteve qualquer resposta até ao momento.