OGBL pede prorrogação do congelamento das rendas

Susy MARTINS A OGBL apela ao ministro da Habitação, Henri Kox, para que apresente um projeto de lei para prolongar o congelamento das rendas até pelo menos 31 de dezembro de 2021.

A maior central sindical do país quer que o Governo prolongue o congelamento das rendas habitacionais. A medida vai caducar no final deste mês e a OGBL pede que seja prolongada até ao final deste ano, tal como aconteceu já com outras iniciativas de combate à crise, a exemplo do certificado de baixa médica emitido em caso de quarentena ou isolamento.

Prolongamentos que a OGBL apoia mas alerta o Governo para o congelamento das rendas que não está para já incluído no pacote de medidas a alargar.

O congelamento das rendas habitacionais foi introduzido no dia 20 de maio de 2020. Desde então é proíbo por lei subir o montante das rendas das casas e apartamentos. Essa lei expira no próximo dia 30 de junho.Se a medida não for prorrogada, a OGBL teme que os senhorios aumentem as rendas, com impacto considerável para as famílias mais desfavorecidas.

