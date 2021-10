A CGFP, OGBL e LCGB insistem que o CovidCheck poderá tornar a vida dos não vacinados no trabalho "num inferno". Nova 'lei covid' é votada esta segunda-feira no Parlamento.

Sindicatos lançam ultimato ao Governo

Susy MARTINS

Depois de uma primeira carta na quinta-feira, os sindicatos CGFP, OGBL e LCGB endereçaram este domingo nova carta ao Governo, onde colocam claramente um ultimato para a não aprovação do CovidCheck nas empresas.

Segundo os três maiores sindicatos é inaceitável que a vida dos não vacinados seja transformada "num inferno" no trabalho por não quererem aderir à vacinação. Os maiores sindicatos da função pública e do setor privado exigem assim que a possibilidade de criar o CovidCheck nas empresas seja simplesmente retirada da nova lei, que será votada esta segunda-feira no Parlamento.

E caso não seja encontrado um compromisso até 31 de outubro, véspera da entrada em vigor do sistema nas empresas, os sindicatos prometem avançar com medidas jurídicas e sindicais.

Comissão Consultiva dos Direitos Humanos diz que CovidCheck generalizado é discriminatório O projeto de reforma da lei covid está a ser debatido em sede de comissão parlamentar da Saúde e deverá ir a votos em sessão plenária no início da próxima semana.

Com a futura lei, o Governo permite também às empresas instaurar o CovidCheck. A medida é facultativa, mas uma vez aderindo as empreesas podem passar a exigir um dos três certificados do passe sanitário aos trabalhadores. E haverá penalizações para quem não tiver o CovidCheck válido ou a ausência dele.

A regra tem sido, aliás, muito criticada por sindicatos e organismos como a Comissão dos Direitos Humanos nos últimos dias. A CGFP, OGBL e LCGB temem que a medida poderá ter fortes implicações nos direitos individuais e laborais dos trabalhadores, ou mesmo ser aproveitada como justificação para despedimentos.

A aplicação do CovidCheck nas empresas do Grão-Ducado fará parte da nova 'lei covid' que será votada esta segunda-feira no Parlamento.

