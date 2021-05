Sindicatos indignados com projeto de reforma da formação de educadores

A ideia da reforma é que os alunos que obtêm o seu diploma dos estudos secundários na área das ciências sociais possam fazer a formação de educador em apenas um ano.

O projeto da reforma previsto pelo Ministério da Educação para a formação dos educadores é vivamente criticada por vários sindicatos. A ideia da reforma é que os alunos que obtêm o seu diploma dos estudos secundários na área das ciências sociais possam fazer a formação de educador em apenas um ano, em vez dos três atualmente em vigor, sendo que esta alteração já deveria entrar em vigor a partir do próximo ano letivo, em setembro.

Uma forma, segundo o ministro da Educação, Claude Meisch, de tornar esta formação mais atrativa, lutando contra a falta de educadores que se vive atualmente no meio socioeducativo.

Os sindicatos SEW, APCCA e APESS declaram-se indignados com a proposta do ministro, defendendo que seria uma perda de qualidade na formação dos educadores, uma vez que estes alunos ainda não têm as competências teóricas e práticas necessárias para exercer o trabalho de um educador.

Atualmente esta formação prevê estágios obrigatórios de 26 semanas, em que os alunos colocam em prática o que aprenderam na escola. Ora com a nova reforma estes estágios prolongados já não seriam possíveis.Para além disso, os sindicatos criticam o facto de o ministro da Educação, Claude Meisch, não ter abordado a reforma com eles, antes de a ter apresentado. Daí o pedido para que este projeto seja imediatamente retirado da ordem do dia.



