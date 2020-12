Representantes dos trabalhadores reivindicam reunião com todos os atores do setor do ensino.

Sindicatos dos professores e estudantes querem uma estratégia comum para as turmas do último ano escolar

Susy MARTINS Representantes dos trabalhadores reivindicam reunião com todos os atores do setor do ensino.

“É preciso ter critérios claros e harmonizados em todas as turmas do último ano do ensino secundário”. Esta é uma reivindicação comum dos representantes de alunos e estudantes CNEL e UNEL, como dos sindicatos dos professores APESS e SEW, partilhada num comunicado enviado esta quarta-feira.

Os alunos do último ano dos liceus têm de fazer o exame nacional no fim do ano letivo. Como o teste é o mesmo para todos os alunos do país “é preciso garantir a mesma igualdade de oportunidades para todos, definindo os mesmos critérios”, defendem os sindicatos dos professores e as organizações estudantis.

Com a divisão das turmas em dois grupos devido à covid-19, os representantes dos alunos e dos professores, explicam que os programas de aprendizagem são reduzidos, mas que seria importante abreviar a mesma matéria em todos os liceus, para que no final não haja diferenças na matéria trabalhada, ou seja é preciso uma estratégia comum.

Os alunos, estudantes e professores saúdam, por outro lado, a iniciativa do Governo de instalar medidores de CO2 nas escolas a partir de janeiro de 2021. Um dispositivo que permite ajudar os professores a determinar quando devem abrir as janelas para arejar as salas de aulas.

Pedem, no entanto, que as autoridades se concertem mais com as pessoas que estão no terreno, antes de tomar certas decisões e medidas. Daí, reivindicarem uma reunião com todos os atores do setor do ensino.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.