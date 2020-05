Os docentes pedem que se acabe com a divisão das turmas já a partir de terça-feira, depois do feriado.

Sindicatos de professores querem o fim da divisão das turmas

Susy MARTINS Os docentes pedem que se acabe com a divisão das turmas já a partir de terça-feira, depois do feriado.

Os sindicatos dos professores da OGBL, o SEW, e o Landesverband dizem basta ao que chamam de “caos organizado” no sistema de ensino.

Os sindicatos reivindicam um acolhimento da parte da manhã, antes das 8h00, para todas as crianças que precisam e pedem que as turmas deixem de ser divididas em dois grupos depois das férias de Pentecostes.

Segundo os sindicatos, os diretores das escolas receberam uma circular do Ministério da Educação para organizar um acolhimento para as crianças da parte de manhã, antes de a escola abrir.

O acolhimento destina-se somente às crianças cujos pais têm de começar a trabalhar às 8h00 e, para tal, os encarregados de educação têm de apresentar um certificado do empregador que confirma o horário de entrada no local de trabalho. Tendo em conta que as crianças não podem ficar durante uma hora no pátio da escola, esse acolhimento deverá ser organizado numa sala.

Ou seja, os diferentes grupos vão ser misturados. Uma situação que invalida a divisão das turmas.Daí os sindicatos qualificarem de “ridícula” e “anti-pedagógica” a separação das crianças em dois grupos.

Para além destas críticas, os representantes dos professores afirmam que “por razões de organização, os grupos são várias vezes desfeitos e refeitos, sendo que as crianças acabam, de qualquer forma, por se misturar”.É com base nestes argumentos que os sindicatos dos docentes reivindicam o fim da divisão de turmas. E o melhor, segundo eles, seria acabar com essa norma já depois das férias de Pentecostes.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.