As centrais sindicais OGBL e LCGB estão chocadas com a lentidão com a qual o Executivo vai ajudar as famílias e as empresas face ao aumento dos preços da energia.

Falta de apoios

Sindicatos criticam inação do Governo face ao aumento dos preços da energia

Susy MARTINS Face ao aumento dos preços da energia, o Governo anunciou na quinta-feira que iria convocar uma reunião tripartida, ou seja, com os parceiros sociais. As centrais sindicais OGBL e LCGB estão chocadas com a lentidão com a qual o Executivo vai ajudar as famílias e as empresas.

Segundo os sindicatos, estes deverão aguentar as despesas até pelo menos à Páscoa, altura em que Governo, patronato e sindicatos se deverão reunir.



Num comunicado conjunto, OGBL e LCGB salientam que na última reunião, que ocorreu a 13 de dezembro de 2021, os parceiros sociais já tinham apontado a problemática à volta dos preços da energia.

Na altura, o Executivo recusou iniciar discussões à volta do aumento dos preços e da perda de poder de compra. Para os sindicatos essa postura foi um erro, uma vez que se teria ganhado tempo para combater o aumento dos preços da energia.

Para a OGBL e LCGB, o Governo está a reagir com muito atraso. Embora tenham declarado, esta quinta-feira, no Parlamento, reconhecer a gravidade e urgência da crise energética, recusam-se a tomar medidas imediatas, querendo esperar pela reunião tripartida. Esse encontro só deverá acontecer por volta da Páscoa.

Uma situação inaceitável, segundo os sindicatos. OGBL e LCGB pedem ao Governo que tome medidas de urgência agora, para depois na reunião com os parceiros sociais poderem decidir medidas mais globais.

Qualquer outra decisão irá, segundo os sindicatos, "prejudicar famílias e empresas de uma forma nunca vista antes".

