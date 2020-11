O ministro da Educação, Claude Meisch, informou no Parlamento que caso entrem para a semana, medidas mais restritivas, o ensino também iria adaptar algumas medidas, nomeadamente no ensino secundário.

Sindicato dos professores reivindica medidas no ensino fundamental

Só os alunos do secundário terão o direito de regressar às aulas à distância, pelo menos até às férias de Natal. Uma vez que os adolescentes são mais afetados pela covid-19 do que as crianças do fundamental, as turmas superiores do secundário poderão assim voltar a ser divididas, com metade da turma em casa a assistir às aulas por videostreaming e a outra metade na escola.



Para o sindicato dos professores, é essencial adaptar também novas medidas no ensino fundamental, para assim proteger as crianças, mas também os professores. Segundo o sindicato é de lamentar que o ministro da Educação ainda não tenha iniciado um “verdadeiro diálogo” com os professores da escola primária, para poderem ver juntos como limitar as infeções nos estabelecimentos.



Num comunicado de imprensa, o sindicato dos professores, lança algumas reivindicações, nomeadamente que é essencial evitar misturar as crianças principalmente nas estruturas de acolhimento. Segundo o sindicato, não faz sentido separar as crianças nas escolas, quando depois nas estruturas de acolhimento estão todas misturadas.



Outro pedido é que os professores tenham acesso a máscaras FFP2 caso o queiram ou precisem, uma vez que muitos professores se sentem desconfortáveis com a situação atual.



