Sindicato dos professores critica imposição do Ministério da Educação sobre reunião de pais

Susy MARTINS Ministério da Educação pediu aos professores a organização de uma videoconferência com os pais para falar sobre o bem-estar das crianças.

Num contexto em que professores e alunos sentem-se cada vez mais exaustos, com restrições, a incerteza e a iminência de mais medidas caso a situação pandémica piore, o Sindicato Nacional dos Professores (SNE) veio a público criticar a mais recente imposição do Ministério da Educação. A tutela de Claude Meisch pediu aos docentes a organização de uma videoconferência em breve com os pais dos alunos para falar sobre o bem-estar das crianças.

Uma imposição que o sindicato critica, considerando um trabalho suplementar desnecessário, uma vez que os professores vão encontrar-se com os pais de forma individual antes das férias da Páscoa para entregar as avaliações do segundo trimestre.

Segundo o sindicato esta seria então a altura ideal para abordar o bem-estar das crianças de forma individual, e não durante uma videoconferência com todos os pais juntos, em que muitos não se sentirão confortáveis em expor os problemas em grupo.

O SNE salienta ainda que os impactos da pandemia sobre a saúde mental das crianças são demasiado complexos para serem geridos pelos docentes, sendo que essa ajuda deveria ser fornecida pelos serviços competentes, como os psicólogos das escolas. Uma questão que, aliás, tem preocupado a tutela e que esteve na base da reabertura das escolas depois das férias do Carnaval.

A crítica à gestão da tutela da pandemia não se fica por aqui. Recentemente o sindicatos dos professores acusou o ministério de Meisch de não encomendar máscaras suficientes FFP2 para todos os docentes. Algo que o Ministério tratou de o fazer no caso do ensino fundamental, mas nos níveis superiores de ensino Meisch já deixou claro que isso estará a cargo das próprias escolas.



