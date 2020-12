Em causa estão alguns projetos de lei, nomeadamente na educação e desporto, através dos quais o Executivo tenciona liberalizar alguns serviços.

Sindicato dos funcionários públicos lança processo de conciliação contra o Governo

A Confederação-Geral da Função Pública (CGFP) pediu uma reunião urgente com o primeiro-ministro a 30 de novembro, sobre a liberalização de alguns serviços na função pública, mas ainda não obteve resposta.

Segundo a CGFP "é justamente nesta altura de pandemia que o Governo tenciona privatizar parte do serviço estatal", critica o organismo. Em causa estão alguns projetos de lei, nomeadamente na educação e desporto, através dos quais o Executivo tenciona liberalizar alguns serviços, em que já não será preciso ser funcionário público para ocupar alguns postos de trabalho.

A central refere que o Governo não está interessado em dialogar, dado que ainda não respondeu à carta enviada pelo sindicato, o que levou a CGFP a lançar o processo de conciliação relativamente ao processo de privatização de alguns setores. Caso o Governo não reaja - retirando os projetos de lei, - a CGFP ameaça mesmo com um conflito social na Função Pública.



Segundo a CGFP estes projetos de lei foram elaborados sem grandes anúncios, e sobretudo sem discussão com o único sindicato que representa o setor público. Na reunião do comité nacional, esta segunda-feira, a CGFP criticou fortemente a conduta do executivo, e afirmou mesmo que não vai mais "tolerar" atitudes destas.

