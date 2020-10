Em entrevista à RTL, o presidente do sindicato das comunas, Emile Eicher revelou que as autarquias vão receber 420 milhões de euros a menos devido à crise sanitária.

Sindicato das comunas "frustrado" após encontro com Governo

Susy MARTINS

"Dececionado e frustrado". É desta forma que o presidente do sindicato das comunas - Syvicol, Emile Eicher, qualifica o seu encontro da semana passada com o Governo. Em entrevista à RTL, Emile Eicher frisa que apesar de a situação financeira variar de comuna para comuna, acrescentando que devido à crise sanitária as autarquias vão receber 420 milhões de euros a menos. O Governo comprometeu-se, no entanto, a aumentar o montante caso a situação melhore e, 2021.

Mas segundo o presidente do Syvicol, as receitas das comunas estão a diminuir atualmente contrariamente às despesas devido às medidas de contenção da covid-19. Emile Eicher dá o exemplo da cidade do Luxemburgo, que tem reservas de mais de mil milhões de euros e que vai conseguir gerir a situação até esta crise passar. Contrariamente a outras comunas que já tinham problemas financeiros e que, face à situação atual, vão ter de limitar ainda mais os seus investimentos. Nestes casos, o presidente sugere adaptar as ajudas estatais às autarquias através das subvenções.

Subsídios para os equipamentos coletivos no setor comunal vão ser aumentados Para ajudar as comunas a ultrapassar a crise económica e incentivá-las ao investimento, o Governo vai aumentar o montante dos subsídios destinados aos equipamentos coletivos.

Eicher lamentou ainda o facto de o Governo não consultar sistematicamente o sindicato nas decisões que a estas competem. No ano passado, o Syvicol apresentou 45 pareceres, mas somente 31 foram consultados pelo Governo, apesar de o primeiro-ministro ter lançado um apelo aos colegas do Executivo para consultarem as comunas de cada vez que surge um projeto de lei que lhes diz respeito.

