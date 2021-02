A autarquia decide recorrer a uma empresa de segurança privada, o ministro critica.

Sindicato da polícia. Problema no bairro da gare é sério, homicídio em Bonnevoie provou isso

Diana ALVES A autarquia decide recorrer a uma empresa de segurança privada, o ministro critica. E, para o sindicato da polícia, o que importa é atacar o problema fulcral: a falta de segurança, sobretudo no bairro da gare da cidade do Luxemburgo, e a falta de meios para combater o fenómeno.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, dias depois de uma entrevista do ministro da Segurança Interna à RTL, o Sindicato Nacional da Polícia Grã-Ducal do Luxemburgo (SNPGL) frisa que a “situação em termos de segurança no bairro da gare e nos bairros vizinhos é mais do que preocupante”, sublinhando que “a recente morte de um jovem, após um esfaqueamento por dois adolescentes foi um triste ponto culminante” dessa situação.

A central sindical denuncia a falta de meios da polícia para enfrentar a situação no bairro da gare, e acusa o ministro de prestar informações erradas sobre os recursos humanos das forças de segurança.

Na entrevista à RTL, Henri Kox terá deixado antever que serão 85 os polícias – 10 dos quais à paisana – destacados, exclusivamente e em permanência, para o bairro da gare. Segundo o sindicato, o número “poderá induzir os cidadãos em erro”, já que, segundo as suas contas, não vai além de uma dúzia.

No que toca ao anunciado recrutamento maciço previsto para os próximos anos, Kox diz esperar que os primeiros 200 agentes possam ser enviados para o terreno já no próximo ano, medida que não conta com o apoio do sindicato.

Segundo o SNPGL, isso significaria que terão apenas um ano de formação, maioritariamente teórica. Uma falta de experiência que, segundo o organismo, colocaria em perigo não só as patrulhas como também os cidadãos.

