Sindicato da Função Pública denuncia "tentativas rasteiras" para privatizar a Educação

Sindicato da Função Pública denuncia "tentativas rasteiras" para privatizar a Educação

Teresa CAMARÃO Polémica, a intenção do governo de abrir os cargos de chefia das escolas ao setor privado merece o chumbo do CGPF, "indignado", com a "abordagem sorrateira" para liquidar os trabalhadores do Estado.

Em jeito de antecipação à votação do novo projeto de lei do Ministério da Educação que acaba com um conjunto de obrigações - entre elas o domínio das três línguas oficiais do Grão-Ducado - no acesso a cargos de chefia nas escolas do país, o sindicato da Função Pública do Luxemburgo (CGPF) denuncia uma manobra do governo para privatizar o sistema de ensino e apela à responsabilidade dos deputados que têm assento na Câmara dos Deputados.

"O mais recente projeto de lei do Ministério da Educação é uma afronta sem fundo", arranca o comunicado que a estrutura sindical enviou às redações na manhã desta sexta-feira. Em causa, defende, o facto deste relaxamento pôr em causa as regras que permitiam aos trabalhadores chegar a "categorias superiores e intermédias", já que, além da exigência linguística, o governo também deixa cair o limite mínimo de cinco anos na função pública para eleger um diretor.

Política desleal

"O ponto culminante é que, nos casos acima mencionados, o conhecimento pedagógico não é exigido", reivindica o sindicato que, na pessoa do ministro da Educação, acusa o executivo liderado por Xavier Bettel de se socorrer de uma "abordagem sorrateira" para forçar uma "reforma altamente questionável".

Em tom de desagrado, o sindicato diz-se "indignado com a abordagem política desleal", já que, antes de avançar com o projeto o governo "nem sequer pediu a opinião dos sindicatos e das direções escolares".

De acordo com a CGFP, é impossível que um liceu ou uma administração seja competente e profissional, sem conhecimento profundo das características específicas do serviço ou estrutura pública em questão. "Pessoas que não têm conhecimentos baseados na experiência, estão mal equipadas para assumir posições de liderança na função pública", sintetiza.

À custa do Orçamento do Estado

Com base nas contas dos técnicos da estrutura, a CGFP afirma que o preenchimento de posições de liderança com candidatos do setor privado implica "uma remuneração completamente nova à custa do Orçamento do Estado".

Depois das escolas, o sindicato que representa os trabalhadores do Estado teme que a estratégia que " está obviamente a tentar tirar partido de uma crise sanitária sem precedentes" pode alargar-se a todos os setores, num alerta para o futuro. "Esta circunstância sugere que a coligação tripartida tem como objectivo muito alarido sobre o enfraquecimento gradual de toda a função pública", denuncia contra o "caminho neo-liberal" que, avisa, "deve esperar uma resistência feroz".

Perigo à solta

Numa altura em que grande parte da massa empresarial do Luxemburgo está a negociar ou a ameaçar os trabalhadores com um plano social "devido às atuais circunstâncias", a CGFP não descarta riscos para os funcionários do Estado e alerta para o "perigo de nepotismo". Nesse sentido, reitera que o caminho passa por investir e assegurar melhores condições de trabalho, em vez de entregar os mais altos cargos do país a "empregados incompetentes para que não estão à altura dos desafios profissionais".

Sem fim à vista para a crise sanitária e para a cascata dos impactos, o sindicato lembra que "o Luxemburgo conseguiu até agora superar bem a pandemia" e que o mérito deve ser atribuído a todos os trabalhadores da estrutura luxemburguesa que, lado a lado com os trabalhadores essenciais, "provaram o seu valor em tempos de crise, no interesse de todos os cidadãos".

