Ministério da Saúde tem insistido nas últimas semanas para que quem esteve em contacto direto com uma pessoa infetada se coloque em autoquarentena. No entanto, recomendação não abrange o meio escolar.

Sindicato da CGFP exige autoquarentena também no meio escolar

Susy MARTINS O Ministério da Saúde tem insistido nas últimas semanas para que quem esteve em contacto direto com uma pessoa infetada se coloque em autoquarentena.

No entanto, nas escolas, tanto os professores como os alunos não são abrangidos pela recomendação do executivo, algo que o sindicato dos professores de alunos com necessidades educativas específicas (SPEBS) contesta.



O SPEBS-CGFP (agregado à Confederação-Geral da Função Pública) defende que "o direito à autoquarentena tem de ser igual para todos". Numa publicação no Facebook, o sindicato considera inadmissível que o meio escolar seja a única exceção à autoquarentena em caso de contacto direto um infetado. E insta o ministro da Educação, Claude Meisch, a explicar à população qual a diferença entre um contacto direto no meio escolar e um contacto direto no setor privado.

"Se é importante isolar-se para evitar contagiar outras pessoas no setor privado, então também é essencial os professores poderem colocar-se em autoquarentena. Caso contrário mais vale acabar com a autoquarentena", critica o SPEBS. A frente sindical considera que, enquanto empregador, o Ministério da Educação está a ser claramente beneficiado, comparando com os patrões do setor privado, que não têm outra possibilidade a não ser aceitar a autoquarentena dos seus trabalhadores.

Covid-19. Como vão funcionar os testes de rastreio nas escolas Segundo o Ministério da Educação, várias equipas móveis estão a ser formadas e iniciarão as suas atividades durante a semana de 16 de novembro. Objetivo da medida é reduzir o tempo de espera na realização de testes sempre que surgir um caso numa turma.

E sublinha ainda que a pandemia só poderá ser controlada se todos respeitarem as medidas instauradas pelo executivo luxemburguês. Com o objetivo de tornar o processo de rastreio mais rápido, a partir desta semana (9 de novembro) é possível testar alunos e professores nas próprias escolas.

Recentemente foram disponibilizados novos formulários online - tanto para infetados como para pessoas que estiveram em contacto direto com infetados - para facilitar o trabalho das equipas de rastreamento.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.