Simone Asselborn-Bintz é a primeira mulher a liderar a comuna de Sanem

A deputada do LSAP é a favorita para substituir o "futuro ex-burgomestre" Georges Engel

Vereadora em Sanem desde 2011 e deputada do LSAP, Simone Asselborn-Bintz prepara-se para assumir a liderança da autarquia dentro de duas semanas, tornando-se na primeira mulher a ocupar o cargo de burgomestre nesta comuna luxemburguesa. A notícia foi anunciada na manhã desta segunda-feira pelo ainda Presidente do município, aos microfones da RTL.

Depois de 15 anos na Presidência, Georges Engel sai de cena e passa o cargo à também companheira de bancada. Aos 51 anos, quer dedicar-se inteiramente á liderança do grupo parlamentar dos socialistas na Câmara dos Deputados, que herdou em janeiro. "Dediquei-me a 100% ao meu gabinete e dei tudo o que tinha. Esta decisão de demitir-se prematuramente não foi fácil. Mas agora quero dedicar-me plenamente às minhas responsabilidades como porta-voz do grupo LSAP", confirmou o "futuro ex-burgomestre" ao Wort.

Intenção anunciada

Ainda antes de assumir o cargo parlamentar, George Engel anunciou a intenção de abandonar o gabinete da comuna a 11 de novembro, exatamente quinze anos depois de ser eleito. Num ano atípico, a pandemia acabou por precipitar o afastamento. "Desde o início da crise, o trabalho parlamentar tem ocupado tanto tempo que me é cada vez mais difícil cumprir as minhas funções a nível local", esclarece o socialista que faz questão de enumerar o "trabalho feito".

"Quando me tornei burgomestre, em 2005, Sanem tinha pouco mais de 14.000 almas. Atualmente, o município conta com 17.500 habitantes. Nessa altura, a administração municipal empregava cerca de 270 pessoas, um número que agora triplicou. Todo o aparelho administrativo local foi modernizado e estruturado. Além disso, nos últimos 15 anos, foram renovadas escolas em todo o município, foram construídas novas salas de desporto e foram criados um lar de idosos e estruturas de acolhimento de crianças. Estes são projectos de que me orgulho".









