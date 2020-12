O primeiro-ministro vai fazer o ponto de situação da pandemia no Luxemburgo e poderá anunciar medidas ainda mais restritivas para a próxima semana.

Siga aqui em direto a conferência de Xavier Bettel a partir das 16h00

O encerramento do comércio não essencial, deixando apenas abertas as lojas alimentares e as farmácias, e o regresso ao estudo à distância em casa, pelos alunos até dia 15 de janeiro, adiantadas pela RTL, poderão ser esta tarde anunciadas pelo primeiro-ministro do Luxemburgo.

A partir das 16h00 Xavier Bettel vai fazer o ponto da situação da covid-19 no Luxemburgo e resumir o que foi decidido hoje na reunião do Conselho de Ministros sobre a pandemia no país. A partir das 16h00 acompanhe aqui em direto a conferência de imprensa.





